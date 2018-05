Ausente do Mundial'2018, o Gana surpreendeu esta quarta-feira em Yokohama, ao derrotar a seleção do Japão por 2-0, num encontro que serviu para os nipónicos darem o pontapé de saída da sua preparação para a Rússia.Com o sportinguista Lumor a titular no lado esquerdo da defesa, os africanos venceram com golos de Thomas Partey (9') e Emmanuel Boateng (51' pen.).

Autor: Fábio Lima