Luso-suíço em destaque na vitória do Young Boys frente ao Winterthur

O Young Boys somou este sábado a segunda vitória em três jogos no campeonato suíço ao bater, por 5-2, o Winterthur, num encontro em que Joel Monteiro esteve em destaque. O avançado luso-suíço, de 24 anos, apontou o segundo golo da formação da casa, logo ao minuto 7 - o primeiro havia sido apontado logo aos 3', pelo congolês Silvere Ganvoula -, e já leva dois golos nas três primeiras jornadas do campeonato suíço, onde é, neste momento, naturalmente, um dos melhores marcadores.

Samuel Ballet, jogador que passou pelos Young Boys, reduziu a desvantagem do Winterthur ainda na primeira parte (38'), mas Fabian Rieder restabeleceu a diferença de dois golos antes de as duas formações irem para intervalo (45'+1).

Nos primeiros cinco minutos do segundo tempo (50'), Cedric Itten aumentou novamente a vantagem do Young Boys. O melhor que o Winterthur conseguiu foi reduzir a desvantagem para dois golos por intermédio do tunisino Sayfallah Ltaief, aos 78', diferença que voltou a aumentar ainda antes do apito final com um golo do camaronês Jean-Pierre Nsame (90'), numa altura em que Joel Monteiro já não estava em campo (saiu aos 86').



Com este resultado, o Young Boys assume provisoriamente a liderança do campeonato suíço, com sete pontos, enquanto que o Winterthur desce até à última posição da tabela, sem qualquer ponto somado até ao momento.