Luther Singh, Lyle Foster e Thabo Cele titulares pela seleção sub-23 da África do Sul

Luther Singh, Lyle Foster e Thabo Cele foram chamados à titularidade na seleção sub-23 da África do Sul para o jogo frente ao Egito, esta quinta-feira, que acabou com a derrota dos sul-africanos, por 2-0.





O extremo dos quadros do Sp. Braga, o avançado do V. Guimarães e o médio do Cova da Piedade foram opção no primeiro de dois jogos que os sul-africanos vão realizar com a seleção egípcia da mesma categoria, estando o segundo agendado para o dia 13.Ambos mantêm viva a esperança de poderem integrar a lista final para os Jogos Olímpicos de Tóquio.