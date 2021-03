Lyon de Jéssica Silva vence Brondby e está nos 'quartos' da Champions feminina

O Lyon, pentacampeão europeu de futebol feminino, qualificou-se esta quarta-feira para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, ao vencer fora as dinamarquesas do Brondby, por 3-1.

Sem a extremo internacional portuguesa Jéssica Silva, contratada na última época pelo clube francês, mas pouco utilizada, o Lyon voltou a ser superior ao Brondby, adversário que já tinha vencido no jogo da primeira mão (2-0).

No jogo de hoje, as campeãs europeias garantiram a vitória com golos da inglesa Nikita Parris, aos 32 minutos, de Melvine Malard, aos 42, e Wendie Renard, aos 50, depois de Nanna Christiansen ter marcado para o Brondby, aos 11.

Amanhã, a Fiorentina, da também portuguesa Cláudia Neto, recebe o Manchester City, num jogo em que as inglesas trazem uma vantagem de 3-0 do jogo da primeira mão, em que a capitã da seleção portuguesa foi titular.