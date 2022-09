Maccabi Haifa vence com golos no descontos antes de visitar a Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Maccabi Haifa precisou este sábado de um golo nos descontos para vencer no campo do Hapoel Be'er Sheva (2-1), na terceira jornada da Liga israelita, a poucos dias de visitar o Benfica na Liga dos Campeões.

O Hapoel Be'er Sheva, que contou com o lateral português Hélder Lopes como titular, chegou à vantagem logo aos dois minutos, pelo veterano avançado internacional israelita Hemed, mas Atzili, aos 40', de grande penalidade, refez a igualdade.

Na segunda parte, foi preciso esperar pelos descontos para novo golo, com o haitiano Pierrot a garantir o triunfo dos bicampeões, aos 90'+2 minutos.

Com este triunfo, o Maccabi Haifa igualou o Maccabi Telavive na liderança do campeonato, com nove pontos.

O Maccabi Haifa é adversário do Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões, juntamente com Paris Saint-Germain e Juventus, e visita o Estádio da Luz na terça-feira, na primeira jornada da prova.