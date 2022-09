Maccabi Haifa vence e lidera Liga israelita só com vitórias

O Maccabi Haifa, adversário do Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões, venceu este sábado na receção ao Sektzia Nes Tziona, por 3-1, na quarta jornada da 1.ª Liga israelita, e lidera o campeonato, com quatro vitórias.

A equipa de Haifa abriu o marcador aos 21 minutos, pelo médio Omer Atzili, mas o Sektzia Nes Tziona empatou, quatro minutos volvidos, aos 25, pelo avançado francês Ange-Freddy Plumain.

Na segunda parte, o adversário do Benfica na Champions arrancou para a vitória aos 53 minutos, de novo por Atzili, que bisou, e pelo médio do Suriname, Tjarron Chery, que fixou o resultado final, aos 77'.

Com este triunfo, o Maccabi Haifa isolou-se provisoriamente na liderança do campeonato, somando quatro vitórias em quatro jogos, com 12 pontos, mais três do que o Maccabi Telavive, que visita ainda hoje o Ashdod.

O Maccabi Haifa perdeu na última terça-feira no Estádio da Luz, por 2-0, frente ao Benfica, na primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, do qual também fazem parte o Paris Saint-Germain e a Juventus, com os franceses a baterem os italianos por 2-1, no Stade de France.