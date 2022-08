Maccabi Haifa vence no campeonato a uma semana antes de visitar o Benfica

O Maccabi Haifa, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu esta terça-feira no terreno do Shakhnin, por 1-0, em encontro em atraso da primeira jornada da liga israelita, precisamente uma semana antes de visitar Lisboa.

O defesa central Goldberg fez o único golo da partida, aos 67 minutos, e garantiu o triunfo dos bicampeões israelitas, que no dia 06 de setembro jogam no Estádio da Luz com o Benfica, na primeira jornada do Grupo H da 'Champions'.

Com apenas duas rondas disputadas no campeonato israelita, o Maccabi Haifa soma dois triunfos.

Paris Saint-Germain e Juventus completam o Grupo H na mais importante prova europeia de clubes.