Maccabi Haifa vence para a liga israelita antes de receber o Benfica

O Maccabi Haifa, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, ascendeu este sábado provisoriamente à liderança da liga de futebol de Israel ao vencer o Ashdod por 3-1, em jogo da 10.ª jornada da prova.



O triunfo caseiro frente ao Ashdod, que somou o segundo desaire consecutivo, deixa o Maccabi Haifa com 24 pontos, mais dois do que o Maccabi Telavive, que no domingo defronta o Beer Sheva.

Na quarta-feira, a formação israelita, penúltima classificada do grupo H da Liga dos Campeões, em igualdade pontual (três) com a Juventus, que é última, visita o Benfica, já com presença assegurada nos 'oitavos' da Champions.

Na última jornada do grupo, os israelitas lutam com os italianos pelo terceiro lugar da poule, que dá acesso à Liga Europa, enquanto o Benfica e o Paris Saint-Germain, ambos apurados, competem pelo primeiro lugar do grupo.