Mãe de Aimar morre aos 70 anos

Estudiantes de Río Cuarto lamenta el fallecimiento de Mary Giordano; madre de Andres y Pablo Aimar, reconocidos y queridos jugadores de nuestra institución.

Acompañamos a toda la familia Giordano-Aimar en este momento.El más cálido y sentido abrazo del pueblo celeste. QEPD pic.twitter.com/zPYLYQp4h3 — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) October 18, 2022

A mãe de Pablo Aimar morreu esta terça-feira vítima de morte súbita, aos 70 anos, segundo o A. A. Estudiantes de Río Cuarto, último clube do antigo jogador do Benfica na carreira.O emblema argentino deixou uma mensagem nas redes sociais a lamentar a perda do ex-internacional pela celeste e ainda do irmão Andrés, que também representou a formação argentina.