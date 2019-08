Mãe de Salvio garante: «Se o Toto eliminar o River na Taça Livertadores morro tranquila»

A mãe de Toto Salvio anda radiante por estes dias. Adepta ferrenha do Boca Juniors viu o filho assinar pelo clube do coração - depois de deixar o Benfica - e agora já antevê Toto a jogar a Taça Libertadores e a eliminar os rivais do River Plate num eventual confronto nas meias-finais deste ano.





"Se o Toto eliminar o River posso morrer tranquila. Desejo com toda a alma esse super clássico. Já vi o Toto marcar dois ao River, quando jogava no Lanús", considerou a mãe do jogador, a quem carinhosamente todos chamam 'Tota'.Salvio adaptou-se bem à nova realidade, garante 'Tota'. "De início custa, porque os adeptos são f... Se as coisas não saem bem à primeira criticam, mas graças a Deus ele entrou bem, é um rapaz que vai fazer bem o seu trabalho. Vai errar algumas vezes, porque é humano, não é um robot que vai marcar golos em todos os jogos. Mas vai fazer as coisas bem, já se sente do Boca, como se estivesse há meses aqui."