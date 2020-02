Mãe de Salvio operada de urgência

Eduardo Salvio continua a atravessar um momento familiar complicado. A mãe do avançado argentino luta contra um cancro desde há vários meses e foi operada de urgência na noite de terça-feira, encontrando-se agora em observação.



Face à impossibilidade de acompanhar Justina López ('Tota' como é carinhosamente apelidada) durante a cirurgia, era esperado que o avançado argentino do Boca Juniors recebesse uma licença do clube de Buenos Aires para faltar ao treino matinal desta quarta-feira e visitar a mãe. Contudo, a imprensa argentina conta que o antigo jogador do Benfica decidiu apresentar-se ao trabalho com os restantes companheiros.



Recorde-se que os problemas de saúde da mãe foram a principal razão para Toto deixar o Benfica e regressar à Argentina no verão do ano passado.



Confessa adepta do Boca, a mãe de Salvio expressou por várias vezes a sua felicidade por ver o filho jogar no clube e com isso ganhou o carinho dos adeptos xeneizes que, nas últimas horas, dirigiram várias mensagens de apoio à família Salvio.