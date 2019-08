Mahrez falhou Supertaça de Inglaterra por receio de controlo antidoping

Riyad Mahrez não entrou para as opções de Pep Guardiola no triunfo, após os penáltis, do Manchester City frente ao Liverpool, para a Supertaça de Inglaterra, por receio de substâncias que acusassem no controlo antidoping. A informação foi revelada pelo técnico dos citizens, em declarações prestadas após o final do encontro.





"Depois de ter conquistado a Taça das Nações Africanas (CAN, no acrónimo em português), Riyad disse-me que queria jogar frente ao Liverpool. Eu disse-lhe que era bem-vindo. Mas ele tomou medicação que nós não temos nenhuma informação sobre e não podíamos correr o risco dele acusar algo no controlo antidoping. Foi por isso que tomamos a decisão de ele não jogar hoje", afirmou Pep Guardiola.Contudo, a medicação que o extremo, de 28 anos, tomou ao serviço das 'Raposas do Deserto' permanece desconhecida e pode colocar em risco a utilização de Mahrez frente ao West Ham, no arranque da nova edição da Premier League, no próximo dia 10.