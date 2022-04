Maior agente mundial de craques do futebol instala-se no Porto

O agente de futebol mais poderoso do mundo vai deslocar-se ao Porto para inaugurar o escritório português da ICM Stellar Sports, multinacional com sede em Londres que se apresenta como a maior agência do mercado futebolístico mundial, com contratos avaliados em cerca de 1,4 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), mais 300 milhões do que a concorrente portuguesa Gestifute, propriedade de Jorge Mendes.A inauguração da delegação portuguesa da ICM Stellar Sports esteve inicialmente marcada para a próxima segunda-feira, 25 de abril, mas um problema de caráter pessoal de Jonathan Barnett acabou por adiar o evento. "Será em breve, previsivelmente ainda durante o mês de maio", adiantou ao Negócios fonte próxima da empresa.