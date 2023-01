Mais 11 jogadores camaroneses afastados dos Sub-17 por falsificarem idade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não está fácil a tarefa dos Camarões para apresentar uma equipa 'legal' para representar o país na próxima fase de qualificação para a CAN de Sub-17. Depois de 21 jogadores (de um total de 30) terem sido afastados por terem falhado os testes de idade, esta quinta-feira soube-se que mais 11 futebolistas, chamados posteriormente a prestar provas, também terão falhado esses exames agora obrigatórios por parte da Fecafoot.Não é indicado o número exato de jogadores testados, mas a julgar pelo relato da BBC Sport Africa a situação estará bastante complicada para o técnico Jean Pierre Fiala, que não terá conseguido juntar um número suficiente de (verdadeiros) jovens jogadores para representar o país numa competição que se inicia dentro de uma semana - dia 12 há jogo com o Congo.Note-se que estes testes à idade dos jogadores, feitos através de uma ressonância magnética ao pulso, foram uma medida implementada por Samuel Eto'o, presidente da Fecafoot, tendo como objetivo travar os casos do passado de jogadores que tentavam falsear a idade para jogar futebol.