Mais bizarro era impossível: equatoriano nega transferência mas 'oficializa-se' horas depois

O avançado equatoriano Marlon De Jesús, que em 2017 jogou em Portugal ao serviço do Arouca, protagonizou a transferência mais rocambolesco deste mercado de inverno. Pelo menos na América do Sul.





O jogador de 29 anos, que na última época representou o El Nacional, do Equador, foi anunciado como reforço do Binacional (atual campeão do Peru) na sexta-feira, mas o avançado desmentiu o clube peruano. Horas depois, Marlon De Jesús veio a público retratar-se, admitiu a chegada à nova equipa mas nem sequer se referiu ao desmentido anterior.O Binacional quis dar uma 'prenda' de Natal aos seus adeptos, sobretudo numa altura em que o clube atravessa vários problemas financeiros, como atraso no pagamento de salários e falhas nos protocolos da Covid-19."Quero deixar claro que a publicação do Binacional não é oficial. Há mal-entendidos. O meu representante está atento a tudo. Espero que possam aparecer coisas positivas para mim", começou por dizer o jogador, aos seus seguidores, depois de ser oficializado pelo clube. Horas mais tarde, o discurso foi bem diferente e, num novo vídeo, o atleta até saudou os adeptos do Binacional. "Olá, família do Binacional. Sou o Marlon De Jesús e saúdo-vos, quero tranqulizar-vos porque em 2021 vamos vernos. Um forte abraço. Feliz Natal e ano novo", comunicou o avançado.