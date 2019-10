Mais uma tatuagem: Materazzi desenha símbolo do Boca

O italiano Marco Materazzi deslocou-se até à Argentina para assistir ao duelo entre Boca Juniors e River Plate, na 2.º mão das ‘meias’ da Taça Libertadores. E apesar da turma xeneize ter sido eliminada, o antigo jogador decidiu tatuar o escudo do Boca.

O artista Nicolás Gobetti foi o autor da tatuagem e inscreveu o mesmo desenho no corpo do filho de Materazzi.

O antigo internacional italiano esteve no Estádio La Bombonera, acompanhado por Daniel Osvaldo , aproveitando a presença na Argentina para visitar as instalações do Racing Avellaneda, onde teve a companhia do ‘mister’ Diego Milito, outro amigo que guarda com carinho.