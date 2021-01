Mais valiosos: Bruno Fernandes no top-5 e Cristiano Ronaldo em 131.º lugar

Bruno Fernandes é o médio mais caro das cinco principais ligas europeias para uma potencial transferência, indica esta quarta-feira um estudo do Observatório do Futebol, liderado pelo seu companheiro de equipa Marcus Rashford.

De acordo com o estudo, Bruno Fernandes, que tem contrato com o Manchester United até 2025, tem um valor de transferência de 151,1 milhões de euros, tendo valorizado cerca de 47 milhões em relação ao mês de junho, e é o quarto da lista global.

João Félix, do Atlético Madrid, é o jogador mais caro da liga espanhola, ocupando a quinta posição na lista de avançados (141,5 ME), e a sétima posição da classificação global, a 24,1 ME de Rashford.

Na lista de defesas mais caros, que é liderada pelo inglês Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, com um valor de 151,6 ME, Rúben Dias, que em setembro se transferiu do Benfica para o Manchester City por 68 ME, ocupa a terceira posição (126,8 ME), logo atrás de Alphonso Davies, do Bayern de Munique (139,2).

O internacional português Bernardo Silva, do Manchester City, é o 17.ª avançado mais caro, com um valor de mercado de 97,3, numa lista em que Diogo Jota, do Liverpool, é 25.º classificado (82,1 ME) e Francisco Trincão, jogador do Barcelona, ocupa o 40.º lugar, com um valor de 60,4 ME.

Pedro Neto, jogador do Wolverhampton, é o 47.º classificado na lista de avançados (53,6), imediatamente atrás do argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, que tem um valor de transferência de 54 milhões, numa altura em que está a seis meses do final do contrato.

A lista de guarda-redes é liderada pelo brasileiro do Manchester City Ederson Moraes, que em Portugal já alinhou no Benfica e no Rio Ave, com um valor de 79,6 ME, seguido do alemão Ter Stegen (70 ME), do Barcelona, e do seu compatriota Alisson Becker (65,7 ME), do Liverpool.

O português Cristiano Ronaldo ocupa a 131.ª posição da lista geral, com um valor de 47 ME, justificado em parte pela curta duração do seu contrato com a Juventus, que termina em junho de 2022.

Na lista global, atrás de Marcus Rushford, surgem na segunda e terceira posições, respetivamente, o avançado Erling Haaland (152 ME), do Borussia Dortmund, e o defesa Trent Alexander-Arnold.

O avançado alemão Robert Lewandowski, eleito em dezembro passado melhor jogador do ano de 2020, ocupa a 55.ª posição na lista geral (72,1 ME), e a 31.ª na tabela de atacantes.

O estudo avaliou os jogadores das ligas de Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha.





Bruno Fernandes é o 4.º jogador mais valioso do Mundo e Rúben Dias 'dispara' para o dobro