Malcom desfalca Zenit até março de 2020

O brasileiro Malcom foi operado à anca e vai desfalcar o Zenit São Petersburgo até março de 2020, anunciou esta quinta-feira o clube russo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões."Após os resultados de exames e de ter consultado alguns dos maiores centros médicos da Europa e da Rússia, a equipa diretiva do clube tomou a decisão de operar o jogador. A operação foi um sucesso", lê-se num comunicado do campeão russo.De acordo com o Zenit, Malcom não vai jogar até ao fim da pausa de inverno no campeonato da Rússia, que se prolonga de dezembro a março.Contratado ao Barcelona, o brasileiro, de 22 anos, lesionou-se em 10 de agosto, na estreia a titular pelo Zenit, pelo qual jogou apenas 64 minutos.