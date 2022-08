Malmö perde em casa para a liga sueca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Malmö, adversário do Sp. Braga no Grupo D da Liga Europa, perdeu este domingo por 1-0 em casa com o Kalmar, em jogo da 20.ª jornada da Liga sueca.

Um autogolo de Lasse Nielsen, já em tempo de descontos (90'+2), garantiu o segundo triunfo consecutivo do Kalmar, e deixou o Malmö na quinta posição da tabela, com 34 pontos, menos 10 do que o Hacken, que lidera a prova.

A equipa sueca recebe o Sp. Braga em 8 de setembro, na primeira jornada da fase de grupos, e joga em Portugal na última jornada do grupo, agendada para 3 de novembro.