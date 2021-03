Manchester City afasta Fiorentina da Champions feminina

O Manchester City 'atropelou' esta quinta-feira a Fiorentina, que não contou com a portuguesa Cláudia Neto, por 5-0, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões feminina, disputado em Florença e que deu o apuramento às inglesas.

Depois de vencer também na primeira mão, em casa, por 3-0, o City teve hoje nova demonstração de força e derrotou a equipa italiana com uma mão cheia de golos, num jogo em que Cláudia Neto, ao contrário da primeira mão, não esteve em campo.

Ellen White, aos nove e 32 minutos, Caroline Weir, de grande penalidade, aos 18, e Caroline Weir, aos 60 e 79, construíram a goleada das inglesas.

O pentacampeão europeu Lyon, também sem a internacional portuguesa Jéssica Silva, venceu e eliminou na quarta-feira as dinamarquesas do Brondy.

Para os quartos de final estão apuradas, além de Manchester City e Lyon, o Barcelona, o Rosengard, o Wolfsburgo, o Chelsea e o Bayern Munique, enquanto Sparta de Praga e Paris Saint-Germain disputam hoje a última vaga, com as francesas a trazerem uma vantagem de 5-0 do primeiro jogo.