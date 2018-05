Continuar a ler

Pep Guardiola, treinador dos citizens, não irá desistir facilmente da contratação do extremo que é visto como o substituto de David Silva num futuro próximo.

O Manchester City está a preparar uma oferta de 115 milhões de euros para garantir a contratação do extremo belga do Chelsea Eden Hazard, avança o 'Daily Star'.Hazard é cobiçado também por Real Madrid e PSG. O belga ainda tem dois anos de contrato com os blues e não será fácil convencer Roman Abramovich a abrir mão de uma das joias da equipa.