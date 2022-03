Mancini a ganhar cada vez mais força

Depois da derrota com a Macedónia do Norte, a Itália procura recompor-se. A grande dúvida prende-se com a continuidade de Roberto Mancini como selecionador. Com contrato até 2026, o técnico que levou a squadra azzurra ao título europeu há menos de um ano ficou em choque com o falhanço, mas parece agora pronto para se manter no cargo e tentar levar a equipa ao Mundial’2026. O próprio deixou entender isso numa mensagem no Instagram – "É muito duro de aceitar, mas acolher as derrotas na vida faz parte do crescimento humano e desportivo. A única ação correta agora é levantar a cabeça e trabalhar para o futuro", afirmou. O presidente da federação italiana, Gabriele Gravina, conversou ontem com o técnico e está confiante na sua continuidade. E a imprensa italiana avança que esse é o cenário mais provável, apesar de Mancini ter propostas de vários clubes.

Já Donnarumma assumiu-se como porta-voz da equipa. "Estamos muito dececionados e sabemos que todos os italianos também estão. Mas todos sabemos que no futebol como na vida temos de olhar em frente e reentrar no jogo. A nossa missão é recolocar a seleção onde ela merece e construir um futuro vitorioso a partir de agora, passo a passo", prometeu o guardião numa mensagem publicada nas redes sociais.





Mancini e a seleção italiana voltarão amanhã a entrar em campo, num particular com a Turquia, eliminada também no playoff por Portugal. E a squadra azzurra terá muitas novidades, pois sete jogadores foram dispensados: Immobile, Berardi, Jorginho, Verratti, Insigne, Gianluca Mancini – todos titulares frente à Macedónia do Norte – e Luiz Felipe.