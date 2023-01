Mandanda anuncia fim da carreira pela seleção de França: «Há que saber parar quando é preciso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Steve Mandanda, do Rennes, anunciou este sábado o fim da carreira ao serviço da seleção francesa, na mesma semana em que o compatriota e colega de posição Hugo Lloris renunciou à equipa gaulesa.

"Há que saber parar quando é preciso", anunciou o experiente guardião, de 37 anos, em conferência de imprensa, antes da partida frente ao Paris Saint-Germain, no domingo, para a 19.ª jornada da Ligue 1.

Mandanda conquistou o Mundial'2018, na Rússia, integrou a seleção francesa na África do Sul2010 e mais recentemente esteve no Qatar2022, no qual a França foi finalista.

Além dos Mundiais, esteve com os gauleses nos Campeonatos da Europa de 2008, 2012, 2016 e 2020.

No total, foi internacional em 35 encontros oficiais, muito por culpa do estatuto de habitual suplente de Hugo Lloris, futebolista mais vezes internacional pelos gauleses, que na segunda-feira renunciou à seleção, por quem alinhou por 145 vezes.