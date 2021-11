Mandzukic é o novo adjunto da seleção da Croácia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Srebrni reprezentativac Mario Mandžukic novi je clan strucnog stožera izbornika Zlatka Dalica. @MarioMandzukic9, dobrodošao natrag medu Vatrene - vjerujemo kako ceš u trenerskoj ulozi biti jednako uspješan kao i u igrackoj! ??‍ pic.twitter.com/z23eVXt40A — HNS (@HNS_CFF) November 22, 2021

Mario Mandzukic é o novo treinador-adjunto da seleção da Croácia, anunciou esta segunda-feira a federação croata.O antigo avançado, de 35 anos, terminou a carreia de jogador no final da época passada, após ter estado seis meses no AC Milan. Vai agora integrar a equipa técnica de Zlatko Dalic nos atuais vice-campeões mundiais, que garantiram o apuramento direto para o Mundial'2022 do Qatar.Recorde-se que Mandzukic foi internacional croata por 89 ocasiões e marcou 33 golos pelo seu país.