Manuel Fernandes e Eder marcam na vitória do Lokomotiv frente ao lanterna-vermelha

Os portugueses Manuel Fernandes e Eder marcaram este domingo na vitória por 3-0 do Lokomotiv Moscovo no terreno do Yenisey Krasnoyarsk, último classificado da Liga russa de futebol, em jogo da 12.ª jornada.Os dois internacionais lusos foram titulares no adversário do FC Porto no Grupo D da Liga dos Campeões, que chegaram à vantagem com um golo de Aleksey Miranchuk, aos 22 minutos.Manuel Fernandes, a passe de Eder, aos 81, e o próprio avançado luso, aos 84, fixaram o resultado final, que deixou o campeão russo no segundo lugar, com os mesmos 21 pontos do Rostov, ambos a quatro do Zenit São Petersburgo, que lidera.O Lokomotiv, que tinha perdido 3-1 na receção ao FC Porto, na quarta-feira, visita os dragões no próximo dia 6 de novembro, em jogo da quarta jornada da fase de grupos.Na Champions, os russos seguem no quarto lugar, ainda sem pontos, enquanto o FC Porto lidera, com sete.