Maradona abandona comando técnico do Dorados de Sinaloa

Terminou esta quinta-feira, ao cabo de nove meses, a passagem de Diego Maradona pelo comando técnico dos mexicanos do Dorados de Sinaloa.A decisão foi anunciada por Antonio Nuñez, presidente do clube, que numa curta nota deixada nas redes sociais explicou que a saída se deve a problemas de saúde por parte de El Pibe. "Diego. Terás sempre as portas abertas no Dorados. Em primeiro lugar está a tua saúde. Tens aqui e sempre terás a tua casa", escreveu Nuñez no Twitter.De notar que nesta passagem pelo Dorados de Sinaloa o argentino conseguiu alcançar duas finais no segundo escalão mexicano, perdendo ambas e falhando, por isso, a promoção ao escalão principal.