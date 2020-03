Maradona aproveita quarentena para ver programas de futebol

Diego Armando Maradona, 59 anos, ex-jogador e ídolo na Argentina, está a cumprir o período de quarentena devido ao coronavírus. Fechado na sua casa em Bella Vista, o astro está apenas com dois familiares e contou ao diário Olé como passa os dias a ver programas de futebol e nas redes socias, trocando mensagens com amigos e fãs.



Maradona pertence ao grupo de risco por ter pressão alta e também por ter sofrido uma arritmia cardíaca, no ano 2000. Também por isso, todos os dias é contactado pelo seu médico pessoal, que quer saber como o 10 está de saúde.





O argentino deixou através do jornal argentino uma mensagem para o seu povo: "Hoje temos de estar separados mas estamos mais unidos do que nunca. Fiquem em casa."