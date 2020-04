Maradona e os clubes que não pagam: «Há quem se faça de parvo, não arranjem desculpas!»

Diego Armando Maradona está preocupado com a situação dos futebolistas que não fazem capas de jornais nem são milionários ao ponto de conseguirem aguentar 6 meses ou um ano sem trabalhar. Numa fase em que os campeonatos estão parados, por causa da pandemia, El Pibe pede aos clubes que façam um esforço por pagar os salários.





"Os jogadores são o motor, o mundo do futebol move-se por causa deles. Muitos rapazes tiveram azar, ficaram sem dinheiro mas deram a cara pelos clubes. Hoje é o momento de garantir que fiquem em conteção, como merecem, e que os clubes garantam os seus salários", disse Maradona ao site Infobae.O atual técnico do Gimnasia y Esgrima entende também as dificuldades por que passam os clubes. "A economia dos clubes é muito difícil de sustentar, o futebol conta com apenas uma receita - os direitos de televisão. Os patrocinadores não podem cumprir as suas obrigações, vai ser muito difícil sair disto. Precisamos da capacidade e da solidariedade de todos os dirigentes para ver como vamos sair desta situação."Maradona elogiou, depois, o facto de na Alemanha os clubes mais ricos terem doado 20 milhões de euros aos mais pobres. "Nem todas as situações são iguais. Por exemplo, o que se passou na Alemanha foi muito bom", referiu, adiantando: "Os jogadores que tiveram a sorte de ganhar muito dinheiro ao longo da carreira, hoje deviam formar um fundo comum para ajudar os que jogam nos escalões inferiores. Eu estou disponível para ajudar os treinadores desses escalões."Por isso, Maradona não hesita em apoiar Turco Marchi, o presidente do sindicato de jogadores na Argentina. "Estou com ele até à morte. Muitos não gostam dele porque dá a cara pelos jogadores. Comprometi-me a trabalhar lado a lado com ele. Nunca abandonei os jogadores e não é agora que o vou fazer."A finalizar avisa: "Há alguns que se fazem de parvos e querem aproveitar este momento para não pagar e vivem com estas cantilenas há anos. Parece que sempre tiveram uma pandemia nos seus clubes. Que não arranjem desculpas agora porque os jogadores precisam de receber para poderem comer. Arranjem uma maneira, a esses têm de pagar!"