Maradona está em quarentena preventiva

Diego Armando Maradona foi colocado em quarentena preventiva depois de um dos seus seguranças ter revelado sintomas de covid-19. O antigo craque, que na próxima sexta-feira completa 60 anos, está isolado na sua casa na Argentina desde ontem.





Maradona não apresenta sintomas, mas de qualquer forma deve submeter-se ao teste durante o dia de amanhã. A saúde periclitante do argentino - que esteve em contacto com o homem no sábado - coloca-o no grupo de pessoas de risco.O segurança vai realizar o teste hoje, depois de ter revelado febre, perda de paladar e de olfato.