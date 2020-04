«Maradona foi das piores pessoas que conheci na vida»

O Mundial de 1990 terminou com um triunfo da Alemanha, por 1-0, diante da Argentina, jogo em que Diego Armando Maradona podia nem sequer ter entrado em campo, tal como conta o juiz que arbitrou o encontro.

"Se eu tivesse aplicado o regulamento, Maradona tinha sido expulso logo no início. Insultou o estádio todo ao dizer palavrões durante o hino italiano. Tentei acalmá-lo e dizer-lhe que havia uma final para jogar, mas não foi capaz de me entender. Mais à frente, quando expulsei o Monzón, gritou comigo a dizer que sabia do roubo que a FIFA tinha montado. Também aí o poupei [do cartão vermelho]", confessou Edgardo Codesal, em declarações à rádio uruguaia '1010'.

"Sempre o admirei como futebolista, mas como pessoa foi das piores pessoas que conheci na vida", concluiu o árbitro mexicano.