Maradona irritado com boatos de Alzheimer

Diego Armando Maradona prepara-se para ser submetido a duas intervenções cirúrgicas - uma no ombro, outra no joelho - para terminar com as dores que tem sentido e que o levaram a fazer um interregno na carreira de treinador nos mexicanos do Dorados. Ora, nos últimos dias surgiram rumores de que Maradona sofria de uma doença neurodegenerativa de Alzheimer e o argentino decidiu recorrer às redes sociais para negar esse cenário... bem ao seu estilo.





"Quem tem Alzheimer morre. Eu não estou a morrer", afirmou Maradona, antes de criticar todos os meios de comunicação que difundiram a notícia. "Estes filho de... sabem de quem procuram criar confusão. E eu não vou nisso", disse.