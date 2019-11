Maradona já não é o treinador do Gimnasia de La Plata

Pouco mais de dois meses depois de ter assumido o comando técnico do Gimnasia de La Plata, Diego Armando Maradona está de saída.





"Maradona já não é treinador do Gimnasia", disse o presidente do clube argentino, Gabriel Pellegrino.Rocío Oliva, ex-namorada de El Pibe, já tinha anunciado segunda-feira que o adeus estava próximo. "O Diego é assim. Venho contigo e e vou contigo. Já da seleção argentina também saiu pelos seus princípios portanto seguramente que vai sair do Gimnasia porque o presidente não vai continuar. Foi este presidente que o chamou quando ninguém ainda o tinha chamado", afirmou.