Maradona manda sete titulares para as reservas

Diego Armando Maradona, de 58 anos, já começou a fazer das suas no comando técnico do Gimnasia La Plata, último classificado do campeonato argentino. Após a terceira derrota consecutiva, Maradona apenas foi contratado no mês passado, o treinador decidiu castigar sete habituais titulares, mandado-os para a equipa de reservas.





Jonathan Chacon, Guillermo Enrique, Lucas Miguez, Juan Cataldi, Khalil Caraballo, Eric Ramirez e Lucas Calderon foram os preteridos. O Gimnasia La Plata volta a jogar este sábado frente ao Godoy Cruz.