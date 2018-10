Maradona: «Não consumia drogas para aumentar o rendimento mas para me estragar»

A carreira de Maradona teve tanto de brilhante como de polémica. O argentino teve problemas com a droga durante o percurso como futebolista e começou o consumo quando envergava a camisola do Barcelona em 1984. Em entrevista à ESPN, "El Pibe" falou sobre o problema."Eu não consumia para elevar orendimento, mas para me estragar todo. Eu não conseguia movimentar-me pelo relvado porque durante a semana não podia treinar", confessou o campeão do mundo em 1986.O problema com as drogas veio a público em 1991. Devido ao consumo de cocaína, Maradona acusou positivo num teste antidoping num jogo da liga italiana frente ao Bari quando representava o Nápoles."Graças a Deus hoje posso levantar-me de manhã, dormir à noite e trabalhar tranquilo sem problema nenhum", congratulou-se o antigo médio.