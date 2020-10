Maradona: «Nenhum outro jogador consegue metade do que Ronaldo e Messi fazem»

Cristiano Ronaldo e Messi continuam a ser apontados como os melhores jogadores da actualidade. Desta vez foi Diego Armando Maradona quem elogiou o internacional português e o argentino, afirmando que nenhum outro faz o que eles conseguem.





"Messi e Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi… Para mim, estes dois estão um pouco acima dos outros. Não vejo ninguém a aproximar-se deles. Nenhum outro jogador consegue metade do que eles fazem", afirmou Maradona em entrevista à 'France Football'.O antigo astro argentino diz ainda que sonha voltar a marcar um golo a Inglaterra... desta vez com a mão direita."Tenho o sonho de poder fazer mais um golo à Inglaterra, desta vez com a mão direita", disse recordand o golo apontado à seleção inglesa, no Mundial do México, em 1986.