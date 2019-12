Maradona perdeu a virgindade aos 13 anos

Diego Armando Maradona sempre foi um personagem muito peculiar no mundo do futebol e aos 59 anos continua a deixar as pessoas de boca aberta, cada vez que concede uma entrevista. Desta feita, confidenciou como perdeu a sua virgindade. "Foi aos 13 anos, numa cave, com uma senhora bem mais velha. Eu estava por cima e ela estava a ler o jornal", revelou em entrevista ao canal TyC Sports.

Mas, o eterno craque argentino ainda foi mais longe ao responder à pergunta se acreditava em extraterrestres. "Uma vez, depois de algumas bebidas a mais, não apareci em casa durante três dias. Quando cheguei a casa, disse que tinha sido raptado por extraterrestres. Eu disse: ‘Eles levaram-me, não posso falar sobre isso’", referiu, sempre a sorrir.

Num registo mais sério, o atual treinador do Gimnasia admitiu que há um desportista argentino que merece mais louvores do que ele próprio. "Manu Ginóbili [basquetebolista] é o maior atleta argentino da história", destacou. Já quando confrontado com a velha questão se Pelé foi melhor do que ele, Maradona preferiu outro caminho. "Di Stéfano foi superior a todos, a mim também, claro", destacou.

Maradona ainda admitiu que entrou várias vezes em campo sem ter dormido.