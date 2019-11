Maradona pode estar de saída do Gimnasia e já há clubes interessados

Pouco mais de dois meses depois de ter assumido o comando técnico do Gimnasia de La Plata, da Argentina, Diego Armando Maradona pode já estar de saída. "El Diez" garantiu que só continuaria no clube se o atual presidente, Gabriel Pellegrino, se mantivesse como líder do Gimnasia. Ora este domingo ficou a saber-se que o presidente não se vai recandidatar às próximas eleições.





Rocío Oliva, ex-namorada de Maradona, reconhece que o adeus está próximo. "O Diego é assim. «Venho contigo e e vou contigo». Já da seleção argentina também saiu pelos seus princípios portanto seguramente que vai sair do Gimnasia porque o presidente não vai continuar. Foi este presidente que o chamou quando ninguém ainda o tinha chamado.", afirmou Rocío Oliva à "Agenda Fox", confirmando até o interesse de outros clubes em Maradona. "Ele tem ofertas de dois clubes. Um é um clube que o viu crescer [Argentinos Juniors], querem-no muito e vão fazer tudo para o conseguir. O outro é o Godoy Cruz".Para além destes dois emblemas argentinos, também os mexicanos do Atlético Tucumán estão interessados em "El Pibe".