Maradona sobre Messi: «Pensei que ele iria sair. Passou-se o mesmo comigo»

Diego Armando Maradona comemora 60 anos, esta sexta-feira, e numa entrevista ao 'Clarin' abordou a situação de Lionel Messi no Barcelona, com destaque para a novela que aqueceu o último período de transferências. A lenda argentina representou a equipa catalã em 1982/83 e 1983/84, sendo que ficou com a impressão de Messi não continuaria no clube e deu o seu próprio exemplo.





"Sabia que essa história ia terminar mal e pensei que ele iria sair. Passou-se o mesmo comigo", começou por dizer o sexagenário que ainda acrescentou: "O Barcelona não é um clube fácil, ele está lá há muitos anos e não o trataram como merecia. Deu-lhes tudo, levou-os ao patamar mais alto e no dia em que quis sair para mudar de ares, disseram-lhe não!"Maradona contou uma história em tudo semelhante a esta, mas quando representava o Napoles."O Marselha entrou em contacto comigo e duplicavam o meu salário. Estava no Napoles e comuniquei a proposta ao presidente Corrado Ferlaino que me ia deixar sair. Garantiu-me que se conquistassemos a Taça UEFA, me deixava sair. No dia em que a vencemos, fui ter com o presidente e disse que me ia embora, mas ele voltou com a palavra atrás e não me deixou ir", referiu.