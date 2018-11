Maradona suspenso por incitar adeptos a contestar árbitros

Conhecido pelo seu jeito polémico, Diego Maradona foi esta sexta-feira suspenso pela Comissão Disciplinar do México, depois de ter sido expulso no final do encontro entre o seu Dorados de Sinaloa e o Mineros de Zacatecas, referente à primeira mão dos quartos-de-final da zona de promoção ao principal campeonato do país.Desagradado com a atuação dos juízes, o técnico argentino, de 58 anos, protestou em pleno relvado, mas apenas foi expulso já na zona dos balneários, sendo que a suspensão, de acordo com o organismo disciplinar se deveu ao facto de ter incitado os adeptos a protestar contra os árbitros da partida.