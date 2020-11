Maradona teve homenagem especial no Estádio Azteca

As homenagens a Maradona chegaram até ao mítico Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi lá que, nos quartos-de-final do Mundial de 1986, o número 10 da seleção argentina marcou o célebre golo com a mão à Inglaterra. A ‘mão de Deus’, como ficou conhecido, foi o primeiro golo da Argentina na vitória lendária, e polémica, por 2-1 contra os ingleses.





O segundo de Maradona é para muita gente, o melhor golo da história do futebol. No estádio, foi colocada uma coroa de flores e uma fotografia da lenda argentina a erguer a taça do Mundial de 86 junto à baliza onde marcou os famosos golos a Inglaterra.