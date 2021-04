Marafona pede desculpas após erro no jogo com o Besiktas: «Não me orgulho»

Marafona, guarda-redes português que atua no Alanyaspor, da Turquia, foi duramente criticado pelos adeptos do clube após a derrota (3-0) na visita ao Besiktas. Em causa a ação do guardião de 33 anos no segundo golo da equipa de Istambul, marcado por Rachid Ghezzal, aos 58 minutos.





Perante as críticas, Marafona recorreu às redes sociais para reconhecer o erro e desculpar-se aos adeptos, deixando a garantia de que irá continuar a trabalhar. "Por vezes, na vida de um futebolista profissional, particularmente na de um guarda-redes, acontecem tardes horríveis e inexplicáveis. Hoje foi um desses dias, do quel não me orgulho. Por isso quero apenas pedir desculpa a todos os adeptos e companheiros do Alanyaspor e prometo continuar a trabalhar para defender o prestígio e a honra desde grande clube", escreveu o guardião português num storie do Instagram.