Marc Janko irrita-se com fotos perfeitas do Instagram e mostra pés de futebolista

Marc Janko, que se retirou do futebol no final da última época, resolveu fazer um voto de protesto contra as fotos perfeitas e o mundo irreal do Instagram. O avançado austríaco, que fechou a carreira aos 36 anos no Lugano, na Suíça, postou naquela rede social uma fotos dos seus pés, massacrados por anos de chuteiras e pontapés na bola. "Mesmo assim feliz", "Que se f... a perfeição", escreveu."A ideia surgiu quando estava com amigos a ver fotos no Instagram. Houve um momento em que aquele mundo perfeito chateou-me. Talvez porque tenho filhas... Nas fotos publicadas no Instagram passa-se a ideia de perfeição, mas ninguém vive na perfeição", contou, citado pelo jornal 'As'.Janko lembrou-se de publicar uma foto de pão com manteiga, porque era o que se comia na Áustria no pós-guerra, mas depois optou por mostrar os seus pés. "Se uma pessoa jogou futebol durante 16 anos, os dedos dos pés são simplesmente feios. Essa é a aparência externa e não tem nada a ver com o que uma pessoa possa sentir. Também se pode ser feliz com coisas imperfeitas."Por isso quis passar uma mensagens aos mais jovens. "Nas redes sociais os jovens vivem dentro de uma bolha que não tem nada a ver com a realidade. Mais tarde ou mais cedo essa bolha vai rebentar e eles vão dar-se conta que não estavam a viver num mundo real."