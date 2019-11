Marc Wilmots ataca Federação do Irão por "graves violações contratuais"

Marc Wilmots, selecionador do Irão, denunciou esta segunda-feira "graves violações contratuais" por parte da Federação iraniana na sequência de notícias da imprensa local a darem conta de negociações entre aquele organismo e o técnico croata Branko Ivankovic para ocupar o cargo de Wilmots.

Após a curta experiência como selecionador da Costa do Marfim, o antigo médio e internacional belga, que durante vários anos orientou a seleção principal do seu país, chegou ao comando da seleção iraniana em maio para suceder ao português Carlos Queiroz e recorreu à conta oficial do Twitter para partilhar o seu descontentamento.

"Tomei conhecimento dos rumores publicados na imprensa iraniana, que não são, de forma alguma, corretos. A verdade é que é uma situação intolerável para mim e para a minha equipa técnica, criada devido a graves violações contratuais cometidas pela FFIRI [Federação de Futebol da República Islâmica do Irão]", escreveu o técnico de 50 anos naquela rede social.

Numa segunda publicaçação, esclareceu ainda que o caso "está nas mãos dos advogados". "Não quero fazer mais comentários sobre isso", concluiu.