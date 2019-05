Marcello Lippi reassume cargo de selecionador da China

O treinador italiano Marcello Lippi vai reassumir a seleção chinesa, quatro meses após ter deixado o cargo, com o objetivo de qualificar o país para o Mundial'2022, anunciou esta sexta-feira a Federação Chinesa de Futebol (CFA)."Quando Lippi esteve anteriormente à frente da equipa nacional, os jogadores demonstraram uma atitude positiva e um espírito combativo", indica o comunicado emitido pela CFA.Marcelo Lippi, de 71 anos, tinha deixado o cargo de selecionador da China em janeiro, após a eliminação por 3-0 diante do Irão, então treinado pelo português Carlos Queiroz, nos quartos de final da Taça Asiática."Com Lippi, acreditamos que a equipa masculina chinesa não deixará pedra sobre pedra para alcançar o sonho de uma qualificação para o Mundial'2022", que se realiza no Qatar, acrescentou a federação.O treinador, que conduziu em 1996 a Juventus ao título europeu, tinha sido substituído interinamente na seleção chinesa pelo compatriota Fabio Cannavaro, que orientou dois jogos em março, acumulando o cargo com o de técnico do Guanghzou Evergrande.