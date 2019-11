Marcelo apanhado a dizer a Neymar: «Tu jogas melhor do que o Mbappé»

Neymar começou, esta terça-feira, o jogo da Liga dos Campeões, entre o PSG e o Real Madrid no banco. O internacional brasileiro só entrou na 2.ª parte para a equipa orientada por Thomas Tuchel, mas ainda antes do apito inicial recebeu elogios do compatriota Marcelo.O central do Real Madrid foi 'apanhado' no túnel a dizer a Neymar: "Tu jogas melhor do que Mbappé".Com a entrada em campo de Neymar na 2.ª parte do jogo, a equipa do PSG ganhou mais ritmo, chegando mesmo ao empate em apenas dois minutos. Mbappé foi o autor do 1.º golo, Sarabia assinou o 2-2