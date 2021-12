Marcelo Gallardo anuncia que vai continuar no River Plate

Marcelo Gallardo confirmou esta quarta-feira que vai continuar no comando técnico do River Plate por mais uma temporada."Há algumas semanas tinha dito que iria avaliar a minha continuidade. Precisava de pensar após sete anos e meio [no River Plate]. A verdade é que não tive muito tempo, mas opto por continuar. É uma escolha minha, mereço continuar mais uma época no River", anunciou em conferência de imprensa.Refira-se que Gallardo foi apontado ao cargo de selecionador nacional do Uruguai e ainda sondado pelo Flamengo.Recorde-se que o técnico argentino, de 45 anos, conquistou 13 títulos desde que chegou ao River Plate em 2014, entre eles um campeonato argentino, recentemente alcançado.