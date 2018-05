Hoy ha salido a la luz uno de los grandes secretos que NADIE sabía del Mundial de Sudáfrica. ¿Dónde estaba @MarchenaOficial mientras @andresiniesta8 marcaba EL GOL?? que nos hizo CAMPEONES ? ¡Lo cuenta él mismo! ¡QUÉ GRANDE, CARLOS! ¡Pura #LaDiferenciaPelayo! @aedfi_ES pic.twitter.com/786FCSEla1 — Pelayo con la Roja (@pelayoconlaroja) 23 de maio de 2018

Mundial'2010: Tudo a festejar e Marchena... no meio-campo

Como reagiria o leitor quando, se fosse um jogador suplente numa final, a sua seleção tivesse acabado de marcar o golo que poderia dar um título mundial? Provavelmente 99% das respostas seriam festejar com o autor da proeza, mas saiba que, no meio de toda a euforia, há quem opte por estar do lado da minoria. É o caso de Carlos Marchena, que em 2010 pode ter assumido um papel absolutamente decisivo numa final de um Mundial... na qual nem jogou.Tudo porque, enquanto tudo e todos (menos Casillas, que ficou na baliza) estavam a celebrar, o defesa, que foi suplente, decidiu saltar do banco para... o zona do meio-campo. A ideia era simples: impedir que a Holanda se aproveitasse da festa e marcasse. A revelação foi feita pelo próprio ex-jogador do Benfica, durante um evento promocional de um patrocinador da seleção espanhola."Pensava em que impedir que fizessem logo a reposição de bola. Vieram-me à cabeça imagens de quando era miúdo. 'Daqui não me mexe', dizia a mim mesmo. Estavam lá os holandeses, o árbitro e eu. Não apareço em nenhuma celebração, mas naquele momento só pensava em não deixar que retomassem o jogo. Era um 'sim', que também era um 'não'. Tínhamos marcado, estávamos tão perto, mas ainda não éramos campeões. Foi uma reação da qual nem eu esperava. Surgiu-me por jogar tanto na rua, sem árbitro, sem regras, de andar à luta. Está no meu ADN. Era a típica coisa que te faziam... O que me passou pela cabeça foi que não poderia acontecer depois de tantos anos à procura. Era absurdo, mas...", disse o antigo defesa.

Autor: Fábio Lima