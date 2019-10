Marchesín e Acuña titulares na goleada da Argentina sobre o Equador

A Argentina goleou esta tarde o Equador por 6-1, num particular disputado em Elche (Espanha). Marcos Acuña, jogador do Sporting, cumpriu os 90 minutos na equipa de Lionel Scaloni e esteve em destaque. O guarda-redes do FC Porto, Agustin Marchesín, também foi titular, ao passo que o também portista Saravia entrou aos 77'.





O jogador leonino assistiu Lucas Alario para o primeiro golo da partida aos 20 minutos. Aos 27', Acuña voltou a cruzar, com a bola a bater em Espinoza e a ir para dentro da baliza. Paredes (de penálti aos 32'), Pezzella (66'), Nicolás Domínguez (82') e Ocampos (86') fizeram os restantes golos dos argentinos, com Ángel Mena a bater Marchesín aos 49' e a fazer o golo solitário dos equatorianos.De referir que, do lado do Equador, o sportinguista Gonzalo Plata também foi titular, sendo substituído aos 65 minutos.