Marchisio e a mulher foram roubados e ameaçados por quatro homens em casa

Claudio Marchisio passou por um susto que dificilmente irá esquecer. O ex-jogador italiano, que se retirou dos relvados no princípio do mês, aos 33 anos, foi surpreendido quarta-feira por quatro homens encapuçados que entraram na sua casa, nos arredores do Turim.





O antigo médio estava na residência com a mulher e foram ambos obrigados pelos ladrões, que estavam armados com pistolas e uma chaves de fendas, a abrirem o cofre e a entregarem dinheiro e joias. Ainda não se sabe ao certo o valor dos bens roubados.Os ladrões fugiram depois do local num carro que tinham estacionado ali perto e o antigo jogador da Juventus chamou a polícia. As autoridades acreditam tratar-se de especialistas neste tipo de assalto, de nacionalidade estrangeira.