Márcio Meira é reforço do Ermis do Chipre

Márcio Meira, médio-ofensivo de 26 anos, é reforço do Ermis para a temporada 2020/21. Depois de uma época na qual apontou cinco golos em 20 jogos ao serviço do Real SC, o jogador prepara-se agora para viver a sua primeira experiência no estrangeiro.





Formado no V. Guimarães, no Vizela e no Farense, Mácio Meira conta com passagens por 11 Esperanças, Lusitano VRSA, Louletano, Armacenenses e Real SC no escalão sénior. De resto, o médio chegou a ser apresentado como reforço do Gil Vicente no início da época 2019/20, mas uma lesão que o fez perder quase toda a pré-época levou a que fosse dispensado do plantel às ordens de Vítor Oliveira.Márcio Meira assinou por um ano com o Ermis Aradippou e vai tentar ajudar o clube a manter-se no principal escalão do futebol cipriota.